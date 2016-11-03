Москва, 3 ноября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 2 ноября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,31%, до 63,51 рубля, евро/рубль — на 0,69%, до 70,48 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

В среду российская валюта подешевела к иностранным валютам, следуя за ценами на нефть, которые падают в течение десяти дней. Рубль резко подешевел на вечерней сессии после публикации еженедельных данных от Минэнерго США. В течение минуты цена нефть марки Brent рухнула на 2,3%, до $46,54. Следом за нефтью доллар подорожал к рублю до 63,84 рубля, евро — до 70,95 рубля.

По последним данным, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 октября, выросли на 14,4 млн баррелей, до 482,6 млн баррелей, добыча нефти — на 18 тыс., до 8,522 млн б/с.

Паре доллар/рубль не удалось закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 63,66 руб. Российская валюта сократила потери после публикации заявления FOMC и отскока цен на нефть после падения. Текст заявления стал немного жестче. Регулятор не стал давать явного сигнала на повышение ставки перед выборами в США.

В Азии баррель Brent стоит 47,44 (+0,82%). Покупатели отыграли вчерашние потери, понесенные после выхода отчета по запасам нефти. На фоне отскока цен от 46,45 есть вероятность отступления американского доллара к 63,30. Если он будет пройден, то пойдет ниже к 63 рублям.