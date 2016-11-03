Москва, 3 ноября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Главный редактор и основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью RT заявил, что Россия непричастна к публикациям на сайте, а заявления штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о возможном влиянии России на выборы в США — это неправда.

New Media Days Джулиан Ассандж

Ассанж опроверг заявление Клинтон о том, что 17 разведывательных агентств США назвали Россию источником публикаций WikiLeaks.

«Лагерю Клинтон удалось вызвать вот такую нео-маккартистскую истерию, что во всем виновна Россия», — подчеркнул Ассанж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о взломе компьютерных систем Демократической партии США стало известно летом этого года. Представители демократов, включая Хиллари Клинтон, заявили о причастности к кибератаке России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что таким образом американская сторона старается отвлечь внимание общественности от содержания документов.