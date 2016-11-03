Вашингтон, 3 ноября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Датский политик, бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен считает, что Вашингтону пора взять на себя роль международного полицейского: лидировать в мировой политике должны США. Своё заявление Расмуссен сделал в интервью телеканалу Sky News.

Свобода по-американски (фрагмент). Советский плакат

«Нам нужна Америка в роли международного полицейского. Нам нужно установить лидирующую роль Америки в мировых делах», — сказал Расмуссен.

Бывший генсек НАТО, который в период с 2001 по 2009 год возглавлял правительство Дании, заявил, что сейчас остро стоят проблемы в Донбассе, в Сирии, Ираке. Также Расмуссен упомянул Ливию. По его словам, буквально весь мир охвачен огнём.

«Россия, нападающая на Украину и дестабилизирующая Восточную Европу. Китай, играющий своими мускулами, страна-изгой Северная Корея, угрожающая ядерными атаками», — сказал Расмуссен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна не стремится отобрать у США роль «мирового жандарма».