Село Шипуново, Алтайский край, 3 ноября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Подросток из алтайского райцентра Шипуново Сергей Ганжа получит награду по итогам регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Дети-герои». За спасение маленькой девочки, упавший в воду реки Клепечиха 26 августа 2016 года, он представлен к государственной награде — медали «За спасение погибающих на водах».

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Жителя алтайского села Шипуново Сергея Ганжу представили к награде за спасение на воде

Из обстоятельств спасения известно, что без раздумий броситься в воду паренька побудил детский крик: маленький мальчик звал на помощь, кричал, что тонет его сестра.

Сергей с разбега прыгнув в воду, стал нырять, пытаясь найти ребенка в мутной воде. Глубина реки в этом месте — не меньше шести метров.

Сильное течение значительно затрудняло поиски, но после нескольких попыток парню удалось отыскать утонувшего ребенка — уже на илистом дне. Вытащив девочку на берег, Сергей, вспоминая все ранее слышанное и виденное, начал делать ребенку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

«Когда я ее вытащил, она уже вся посинела, не дышала, а сердце не билось. Начал откачивать, как в школе учили да по телевизору видел. Сначала на бок ее перевернул, чтобы вода маленько вытекла, а потом массаж сердца начал делать. Она почти сразу начала откашливаться», — рассказал Сергей газете «Комсомольская правда».

Позднее сотрудники скорой медицинской помощи констатировали: только благодаря правильным и решительным действиям Сергея Ганжи жизнь пятилетней Наташи была спасена.

Тем не менее, сам Сергей своем поступке не видит ничего героического — считает, что на его месте так должен поступать каждый.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества» за спасение тонувшего в реке ребенка будет награжден также 6-летний житель Республики Алтай Арутай Манеев.

ЧП с благополучным исходом произошло в середине апреля 2016 года на месте слияния двух горных рек — Башкаус и Кара-Кудюр. Несмотря на юный возраст, мальчик проявил отвагу: он сумел вытащить из ледяной воды 3-летнего ребенка, который наступил на кромку подтаявшего льда и провалился. Какое-то время малыша на плаву удерживала курточка из болоньи, которая сработала как спасательный жилет. Но течение вместе с ледяной шугой уже несло его в стремительное русло реки Башкаус, покров которой к тому времени уже вскрылся. Маленькому спасателю удалось поймать ребенка за ножку и вытащить на безопасное место.