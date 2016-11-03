Вашингтон, 3 ноября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ), которая якобы участвует в «злонамеренной кибердеятельности», пытается повлиять на политические выборы по «всему миру». Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель Белого дома Эрик Шульц.

Пугало

«Наше разведывательное сообщество пришло к выводу 2 или 3 недели назад, что Россия участвует в злонамеренной кибердеятельности с тем, чтобы вмешаться в американские выборы, — говорит он. — Эта деятельность, к сожалению, не является для них беспрецедентной».

Представитель Белого дома добавил, что попытки вмешательства Кремля в ход выборов власти ранее были замечены «по всему миру».

При этом Шульц так и не смог привести никаких доказательств своих слов.

На вопрос, готовит ли Вашингтон какой-либо ответ Москве в киберпространстве, он ответил лишь то, что у американской стороны «самые выдающиеся возможности обороны и атаки» в этой области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2016 г. должностные лица Иллинойса вынуждены были закрыть онлайн-регистрацию избирателей после взлома базы данных, в результате которой неизвестным киберпреступникам удалось получить доступ к информации о 200 000 избирателей штата. В конце июня подобная компьютерная атака была совершена в штате Аризона. Наконец, еще ранее, 14 июня, неизвестные взломали базу данных Демократической партии США.

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