Мосул, Ирак, 3 ноября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Исламист Абу Бакр аль-Багдади, главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился к террористам с призывом не оставлять город Мосул (Ирак), сообщает Agence France-Presse.

Zakaddafi.ru Мосул

Уточняется, что это обращение главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — первое с момента начала операции по освобождению города от террористов. Находится ли главный исламист группировки в городе или он сам — вне Мосула, неизвестно.

Напомним, операция по освобождению Мосула ведётся с 17 октября. Иракскими вооружёнными силами на три дня была объявлена трёхдневная пауза, а 31 октября началось наступление.

Войска правительства Ирака стараются выбить террористов с территории города. На стороне Багдада сражаются члены Пешмерги (курдского ополчения) и международные силы, представленные США, Великобританией, Францией, Австралией. Коалиция во главе с США поддерживает иракскую армию с воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября иракские силы безопасности впервые прорвались в Мосул. Элитные подразделения ВС Ирака спустя две недели после начала наступления с востока достигли границы города и пересекли её. Войскам удалось захватить здание правительственной телестанции.

В этот же день американская коалиция нанесла 21 авиаудар по Мосулу, в котором проживают почти 1,5 млн человек. 2 ноября Совет Безопасности ООН выразил тревогу в связи с сообщениями о том, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выгоняет гражданских лиц из их домов и выставляет их в качестве «живого щита» в Мосуле.