Мосул, Ирак, 3 ноября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Главарь террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади призвал радикалов осуществить вторжение в Турцию, сообщает Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вторжение

«Бушующие сейчас битва и война на полное уничтожение, а также великий джихад, которые ведет государство ислама [ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)], только укрепляют наши веру, волею Всевышнего, и нашу убежденность, что все это прелюдия к победе», — заявил он в аудиозаписи, распространенной его последователями 3 ноября.

В 31-минутной аудиозаписи, проверить аутентичность которой не представляется возможным, Багдади призвал «обрушить огонь гнева» боевиков на войска Анкары, сражающихся в Сирии, и перенести боевые действия на территорию самой Турции.

«Турция сегодня вмешалась в целый спектр наших действий и противостоит нашей цели осуществления джихада… вторгнитесь в нее и превратите их безопасность в страх», — отметил главарь боевиков.

В последний раз Багдади выступал с обращением к своим последователям в декабре 2015 года, утверждая тогда, что авиудары России и коалиции во главе США не смогли ослабить группировку в Сирии.

Напомним, битва за главный бастион радикалов в Ираке город Мосул началась 17 октября. В нем проживает 1,5 млн человек. Ранее стало известно, что сам Багдади, настоящее имя которого Ибрагим аль-Самаррай, вероятно, находится в осажденном городе.