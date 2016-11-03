Вашингтон, 3 ноября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. 26-летняя Тайлор Свифт, которая заработала за минувший год около $170 млн, возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц по версии американского журнала Forbes.

Dek-d.com Тейлор Свифт

По информации издания, Свифт удалось хорошо заработать на съемках в рекламе, а большую часть прибыли ей принес стартовавший в мае 2015 года концертный тур «1989».

Второе место в рейтинге журнала Forbes заняла британская исполнительница Адель, доход которой составил более $80 млн.

Мадонна, которая является одной из самых успешных артисток современности, заняла третью строчку ($76,5 млн).

Отметим, что в топ-10 самых высокооплачиваемых певиц планеты также попали Рианна, Бейонсе, Кэти Перри, Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Шанайя Твейн и Селин Дион.