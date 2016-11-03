Токио, 3 ноября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Военно-морская база США в городе Сасебо, в западной части Японии, заблокирована силами безопасности после того, как поступили сообщения, что на базе раздались выстрелы, заявили представители ВМС США, сообщает 2 ноября Reuters.

Gate.sinovision.net Военно-морская база США Сасебо

Выстрелы раздались в одном из зданий военно-морской базы США, расположенной в префектуре Нагасаки, в 980 км к западу от Токио. Сотрудники службы безопасности перекрыли въезд и выезд из военной базы, здание, в котором раздались выстрелы, взято под контроль, сказал заместитель начальника управления по связям с общественностью ВМС США Дарин Уилсон.

Напомним, город Сасебо является центром тылового обеспечения 7-го флота США и местом расположения военно-морской базы США. Географическое расположение военно-морской базы предоставляет возможность военным кораблям ВМС США и Японии выполнять маневры в Японском и Восточно-Китайском морях.