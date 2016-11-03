Абуджа, 3 ноября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Африканский банк развития даст Нигерии займ в $600 млн для частичной компенсации бюджетного дефицита, а также готов обеспечить еще $400 млн в следующем году, сообщает Associated Press 3 ноября.

Nairaland.com Абуджа. Нигерия

Президент Африканского банка развития Акинвуми Адесина заявил журналистам, что «Нигерия является слишком большой, чтобы обанкротиться» и пообещал стране «сильную поддержку».

Бюджет Нигерии, крупнейшей экономики в Африке, является дефицитным — правительству «не хватает» примерно $7 млрд для поддержания экономики страны, находящейся в состоянии рецессии после падения мировых цен на нефть. При этом многие экономисты считают, что даже семи миллиардов долларов бюджетного дефицита, займы по которым еще надо обеспечить, не помогут «вытащить» экономику.

Кроме резкого снижения цен на нефть, являющейся основным источником ВВП африканской страны, Нигерия много лет не может справиться с социальной и политической нестабильностью, и вовлечена в две войны на своей территории — против исламистов из «Боко Харам» (террористическая организация, запрещена в России) на севере, и против «Мстителей дельты Нигера» на юге страны. Все это очевидным образом «отпугивает» иностранных инвесторов, тормозит рост национального капитала и способствует «бегству» бизнеса из страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент Нигерии Мохаммаду Бухари обратился в парламент страны с требованием увеличить бюджетный дефицит до $30 млрд, однако законодательный орган отказал в удовлетворении данного требования — парламентарии не рискнули пойти на столь резкие шаги, и надеются «спасать экономику» другими способами.