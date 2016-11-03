Москва, 3 ноября, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Россия на следующей неделе может в одностороннем порядке прекратить воздушное сообщение с Таджикистаном, пишет 3 ноября газета «Коммерсантъ».

David Spinks Авиаперелёты

Как сообщили изданию источники в отрасли, такое решение станет ответом на отказ властей республики согласовать назначения на полёты российских авиаперевозчиков из нового аэропорта «Жуковский».

В Таджикистане считают, что появление четвёртого полнофункционального аэропорта московского авиаузла приведёт к одностороннему увеличению Россией количества перевозчиков и частот полётов на этих линиях, что противоречит межправительственному соглашению о воздушном сообщении.

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В пресс-службе Минтранса подтвердили данную информацию, однако претензии Душанбе отвергли, пояснив, что к столице относятся международные аэропорты федерального значения «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а международный аэропорт «Жуковский» отнесён к Раменскому.

В ведомстве отметили, что «попытка таджикской стороны определить статус российского аэропорта нарушает суверенитет властей РФ на своей территории». При этом отказ Душанбе принять назначения российского перевозчика на воздушные линии из Жуковского в Минтрансе также расценили как «прямое нарушение» межправительственного соглашения.

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Кроме этого, в министерстве рекомендовали авиационным властям Таджикистана учитывать, что основными пассажирами на маршруте «Москва-Душанбе» являются «таджикские трудовые мигранты, обеспечивающие за счёт России до 48% ВВП Таджикистана».

Отмечается, что если позиция таджикских властей не изменится, то приостановка воздушного сообщения с российской стороны вступит в силу с 8 ноября.

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