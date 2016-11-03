Владивосток, 3 ноября, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Последнее снижение цены на нефть связано с обнародованием ФБР компрометирующих семью Хиллари Клинтон материалов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. Он уверен, что не нужно искать причин в отчётности по запасам нефти в США, поскольку причины на самом деле субъективны — это президентская гонка. И именно к ней сегодня должно быть приковано внимание, поскольку 9 ноября мир проснётся в новой реальности, и он будет жить в ней ещё как минимум год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В мире сейчас есть только одно событие, за которым наблюдают из всех слаборазвитых стран, что из стран Африки, что из мест похолоднее. Это результаты выборов. Если за Хиллари Клинтон стоит капитал банковский, то за Трампом стоит капитал промышленный. Банковскому капиталу нужен дорогой доллар, дешёвая нефть и дешёвое сырье. А промышленному капиталу нужно прямо противоположное: недорогой доллар для того, чтобы можно было что-нибудь экспортировать, и для того, чтобы развивалось, что называется, импортозамещение. Слово, конечно, уродское, но явление-то существует, — обозначил эксперт. — Европа всё ещё представляет собой экспортно ориентированную экономику. Европейские концерны всё ещё ориентируются на США, поэтому естественно, что от того, кто победит на выборах, зависит, без преувеличения, цена на никель, медь, лес, уголь, золото, нефть и вообще на любое биржевое сырьё».

«Последнее снижение рынка было связано с тем, что ФБР обнародовало компрометирующие семью Клинтон материалы. Естественно, это отразилось на финансовых рынках. Все понимают, что Федеральная резервная система, так называемый FOMC, принимает решение по ставкам, исходя из политической целесообразности. Да, в Америке демократия, никто с этим не спорит, нет никакой теории заговора. У банкиров есть свои пристрастия, и это нормально. Каждый человек болеет за свою команду. Вот Федеральная резервная система болеет за команду Хиллари Клинтон, поэтому, пока выборы не состоялись, они не могли повысить ставки, потому что повышение ставок — это неизбежный удар по Фондовому рынку, это неизбежный удар по ценам на сырьё, — акцентировал экономист. — Естественно, чтобы не подрывать шансы Хиллари Клинтон сказать, что при Бараке Обаме дела в экономике идут хорошо, и всё растёт, они ставки повышать не могли. Если выиграет Трамп, этой партийной аффилированности не будет, ничто не помешает им повысить ставки и таким образом нехило обвалить цены на сырьё».

«Сейчас придумали чудесное наукообразное оправдание, что в Америке резко вырос импорт нефти, резко выросли запасы, — добавил Максим Кривелевич. — Извините, в этой же отчётности запасы по бензинам и дистилляторам упали. Не нужно слишком серьёзно относиться к аргументам, которые финансисты приводят в попытке объяснить факторы задним числом. Если бы кто-то сказал, что мы ожидаем роста запасов нефти и поэтому нефть упадёт, вот тогда к этому можно было бы относиться серьёзно. А когда нефть уже упала, и комментаторы судорожно пытаются приделать к этому какую-то объективную причину, это выглядит несколько натужно. Не надо искать объективные причины, всё вполне субъективно — это президентская гонка. Нет ничего субъективней президентской гонки».

«Всё внимание на выборы, всё внимание на результат выборов, потому что результат выборов — это не только фамилия, результат выборов — это ещё и процентовка. Если политик побеждает, условно говоря, с 50,001% на 49,9…, тогда у политика один кредит доверия, и одна степень развязанности рук. Когда политик побеждает 60% на 40% — это совершенно другой кредит доверия, совершенно другое поведение. 9 ноября мир просто проснётся в совершенно новой реальности, и в этой новой реальности мы и будем жить как минимум первый год после выборов», — уверен руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

«Сейчас идеальный вариант — начинать покупать маленькими кусочками доллары, потому что в декабре есть масса причин для того, чтобы доллар вырос, и ни одной причины, чтобы доллар упал. Кто будет аккуратно, маленькими кусочками покупать, тот может выиграть, может не выиграть, но точно не проиграет. А проиграют, естественно, те, кто начнёт дёргаться сейчас. Особенно хорошо проигрывают и теряют деньги те, кто спекулирует, взяв чужие деньги в долг. Сейчас, что называется, до выборов, победит самый спокойный, а после выборов всё станет ясно абсолютно всем», — заключил Максим Кривелевич.