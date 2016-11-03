Тирасполь, 3 ноября, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Действующий президент Приднестровья Евгений Шевчук, баллотирующийся на второй срок, «готовит почву для непризнания итогов выборов на случай своего поражения». Об этом заявил в интервью ИА REGNUM депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов.

Эжен Делакруа. Смертельно раненный вор утоляет жажду. 1825

«В последние дни правящая группировка во главе с президентом ПМР Евгением Шевчуком усилила атаки на приднестровский Центризбирком, — отметил Сафонов. — Лично Шевчук заявил в выступлении по монопольно контролируемому им государственному «Первому Приднестровскому» телеканалу о якобы готовящихся фальсификациях на предстоящих 11 декабря президентских выборах. А его сторонники, группирующиеся вокруг подконтрольного ему технического кандидата на пост президента Олега Хоржана (лидера местной Компартии), даже высказались за полную смену состава ЦИК ПМР и призвали проводить пикеты у здания Комиссии».

«Зачем всё это делается? Думается, «наездом» на ЦИК Шевчук готовит почву для непризнания итогов выборов на случай своего поражения, — продолжил депутат. — А за возможным заявлением о непризнании возможна вторая попытка его сторонников организовать эдакий «Майдан по-приднестровски». Первая попытка была 2 декабря 2015 года, после поражения его ставленников на выборах в ВС ПМР, когда шевчукисты пытались проникнуть в здание Центризбиркома. В СМИ сообщалось о версии, согласно которой пропрезидентских «майданщиков» остановил некий звонок из высокого кабинета в Москве…»

По словам Сафонова, шумихой вокруг ЦИК президент Шевчук пытается отвлечь внимание от коррупционных скандалов с его участием и выводом десятков миллионов долларов за рубеж через подконтрольные президенту фирмы-посредники.

У «группировки Шевчука», считает депутат, нет шансов сохранить власть в честной борьбе на выборах 11 декабря. «В таких условиях, как можно предположить, ставка делается на смену ЦИК ПМР и получение такого состава данной Комиссии, которая «нарисовала» бы цифры, нужные данной группировке для того, чтобы объявить о своей победе. Или признать выборы несостоявшимися. Понимая, что нынешний состав ЦИКа не поддастся давлению, правящая группировка может задумывать организацию массовых беспорядков на манер 2 декабря 2015 года и попытаться прибегнуть и к сценарию отмены или отодвигания выборов 11 декабря. Будем надеяться, что разум возобладает, и этого не произойдёт», — подвел итог Андрей Сафонов.