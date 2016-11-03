Тирасполь, 3 ноября, 2016, 03:15 — ИА Регнум. Научный руководитель Тираспольской школы политических исследований кандидат политических наук Анатолий Дирун прокомментировал ИА REGNUM обсуждаемую в последнее время в Тирасполе и Москве возможность силового сценария на президентских выборах в Приднестровье:

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«Первое: реализация силового сценария в избирательной кампании по выборам президента Приднестровья крайне маловероятна, но полностью его нельзя исключать. Это обусловлено тем, что эмоциональный фон этих выборов чрезвычайно высок. Ни действующий президент Евгений Шевчук, ни его основной конкурент, председатель ВС ПМР Вадим Красносельский (поддерживаемый партией «Обновление» и фирмой «Шериф») не видят себя в качестве проигравшей стороны. Более того, можно с уверенность сказать, что ни один из кандидатов не может позволить себе проиграть.

Второе: в Приднестровье на протяжении последних 6 месяцев уже идет жесточайшее информационное противостояние, так называемая война телевизоров. Обвинениям в адрес президента в воровстве бюджетных средств и угрозам импичмента со стороны депутатского корпуса противопоставляются заявления Евгения Шевчука о попытке полной монополизации власти фирмой «Шериф», которая контролирует сегодня парламентское большинство. На этом фоне опасения сторонников Вадима Красносельского о использовании силового сценария со стороны президента дополняются уже обвинениями сторонников Шевчука, что ЦИК может фальсифицировать выборы путем использования старых списков избирателей. Несомненно, что вся эта воинствующая риторика может спровоцировать какие-либо незаконные действия, которые в итоге приведут к срыву выборов.

Третье: по законам жанра цветных технологий, необходимым условием для их реализации является внешняя поддержка. В случае с Приднестровьем, мы имеем ясную и четкую позиции Российской Федерации — выборы президента Приднестровья должны пройти в полном соответствии с действующим законодательством.

Уверен, что у всех участников избирательной кампании есть понимание, что любые попытки раскачать ситуацию будут иметь далеко идущие негативные последствия для их авторов».