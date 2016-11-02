Москва, 3 ноября, 2016, 00:53 — ИА Регнум. По факту ДТП с маршрутным такси, наехавшим на людей на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

Как уточняется, дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК России «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека». В полиции отметили, что с водителем маршрутки в данный момент проводятся следственные действия.

Напомним, авария произошла 2 ноября около 17:00 возле станции метро «Люблино» на Краснодарской улице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit пересёк полосу встречного движения и выехал на тротуар, где сбил группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта.

В результате произошедшего погибла 33-летняя беременная женщина, ещё четыре человека, среди которых 15-летняя девушка, получили ранения. Все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.