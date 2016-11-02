Москва, 3 ноября, 2016, 01:11 — ИА Регнум. Минувшие думские выборы наглядно продемонстрировали кризис политического меню, заявил 31 октября в эфире программы «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Результаты голосования

«Мне кажется, что выборы прошедшие — это выборы, на которых произошел кризис политического меню. Огромное количество не пришедших по отношению к прошлым выборам … А оно очень большое. Почему это произошло? Потому что это кризис политического меню», — отметил политик.

Объясняя малую явку на выборах в Госдуму, Сергей Кургинян связал это с тем, что партия власти не приняла мобилизационную программу и тем самым не мобилизовала свой электорат. Хотя, как утверждает политолог, нынешние партии не способны мобилизовать людей.

Другой тревожный симптом заключается в том, что свой провал попытались объяснить, тем, что у нас мол, как в Европе — там тоже малый процент людей приходит голосовать.

«А это не как в Европе. Не надо этих иллюзий. В Европе от сытости не приходят на выборы, а здесь не пришли от разочарования в меню», — подчеркнул лидер движения «Суть времени».

Другим фактором, наиболее ярко характеризующим и ситуацию с выборами, и общее положение в стране, политолог считает особенности характера русского человека. Так, по словам Кургиняна,

«у русского человека есть глубочайший интеллектуальный индикатор — он чувствует, у него работает не мозг и даже не сердце, у него работают ноздри и кишки. Он чувствует, чем занят человек: чем-то, кроме себя, или собой на первое, на второе и на десерт. Ну, на первое съешь себя, на второе и на десерт — дай что-то другое. И это порождает кризис политического меню».

Кроме того, политик настойчиво проводит мысль о том, что пусть русский человек вроде как и согласился на предложенную ему «норрррмальную жизнь». «Но по-настоящему он этот «потребительский рай» не принял. Не согласился он на это. Он как бы частью себя согласился, и в это играет. Думает: «Прикольная игра, так-так». А другой частью он рвется к счастью, к предельной полноте жизни, которую у него отняли и предложили вместо этого жить скучно. И колоться потребительским наркотиком».

«Будет Россия — будет мессианство, не будет России — не будет мессианства. Отделить одно от другого, создать немессианскую Россию, норррмальную Россию, невозможно», — заключил политик.

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