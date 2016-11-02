Москва, 3 ноября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Гособвинение считает, что экс-директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина, обвиняемая в распространении экстремистских материалов, совершила растрату, нанеся ущерб государству 2,1 млн рублей. Об этом было заявлено в ходе рассмотрения уголовного дела 2 ноября в Мещанском суде Москвы.

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Как следует из обвинительного заключения, Наталья Шарина, в частности, переводила деньги адвокатской коллегии «Еким и партнёры», а затем устроила на работу юристов, обеспечив им зарплату и медицинское страхование. Деньги при этом перечислялись со счёта департамента финансов Москвы.

Сама Наталья Шарина виновной себя не признаёт. Её защита заявила, что факты растраты не доказаны, а мотивы преступления не были ясно обозначены.

Подсудимая продолжает находиться под домашним арестов. Следующее судебное заседание, на котором планируется допросить свидетелей обвинения, назначено на 23 ноября.

Напомним, уголовное дело по статье 282 УК России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в отношении Натальи Шариной было возбуждено в октябре 2015 года. По версии следствия, на протяжении четырёх лет (с 2011-го по 2015 год) директор библиотеки распространяла среди посетителей книги, признанные судом экстремистской литературой и запрещенные на территории России — в частности, произведения украинского националиста Дмитрия Корчинского.

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