Берлин, 3 ноября, 2016, 00:19 — ИА Регнум. В Германии скончался народный артист СССР клоун Олег Попов, сообщила 2 ноября радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного.

Олег Попов. 1967

Олег Константинович Попов родился 31 июля 1930 года в деревне Вырубово Кунцевского района Московской области. Постигать цирковое искусство Олег Попов начал в 1944 году, втайне от родителей, скрыв от них свое поступление в Государственное училище циркового искусства. Лишь во время учебы он признался матери, что учится в цирковой школе. В 1946 году Олег Попов начал выступать с друзьями на культурных вечерах, а через три года уже веселил целые стадионы и поступил на постоянную работу в цирк.

С 1950 года Олег Попов ассистировал знаменитому советскому клоуну Карандашу, причем настолько успешно, что тот взял Олега в свою программу. Именно у Карандаша Попов учился самостоятельному искусству. В 1954 году на гастролях в Саратове вместо сломавшего ребро клоуна попросили выступить Олега. Не имея готового номера, Попов начал импровизировать, пародируя жонглера, и публика принимала циркача с восторгом. С этого момента за ним закрепляется статус первоклассного циркового клоуна.

Номера клоуна Олега Попова отличались тем, что были смешными и при этом не содержали даже малой толики злости и агрессии. В середине 50-х годов в ходе заграничных гастролей Государственного цирка Олег Попов выступал в Монте-Карло, Брюсселе, Мюнхене, Берлине и Франкфурте. Европейская пресса дружно писала о редкой харизме советского артиста, а в 1959 году его ждал невероятный успех в Австралии и Японии. В начале 70-х артистическая популярность Олега Попова становится поистине безграничной, его номера регулярно показывали по телевидению.

В 1981 году Олегу Попову в Монте-Карло вручили цирковой «Оскар» — Золотой клоун. Премию советскому артисту вручала княгиня Монако.

С 1990 года Олег Попов, как и многие советские артисты, был вынужден постоянно работать в Германии, под псевдонимом Счастливый Ганс. Радовать публику на арене цирка и на сцене ему не мешал даже весьма преклонный возраст.