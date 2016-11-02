Минск, 3 ноября, 2016, 00:01 — ИА Регнум.



Сергей Шиптенко ИА REGNUM Улицы Минска

Всем учреждениям социальной сферы следует активнее заниматься внебюджетной деятельностью — этот резерв помогает решать вопросы по ремонту и укреплению материальной базы и повышать заработную плату. Об этом заявила зампред Совмина Белоруссии Наталья Кочанова, принявшая участие в семинаре-совещании по актуальным вопросам развития социальной сферы Витебской области, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Рассчитывать только на бюджетные средства неправильно», — подчеркнула Наталья Кочанова, комментируя особенности текущего момента.

В официальном сообщении также приводится мнение чиновницы об особенном подходе к отбору кадров: «Кадры — это ключевое звено в работе любой отрасли. Что касается социальной сферы — здесь нужны особые подходы. Образование, здравоохранение, социальная защита — это работа со всеми слоями населения, начиная от детей и заканчивая пенсионерами. Когда совпадает желание человека реализоваться в конкретной профессии и умение работать с людьми — тогда получается великолепный результат. В противном случае успеха не будет. Наша задача — выстроить кадровую систему в социальной сфере так, чтобы те молодые люди, которые выбрали для себя стезю врача или педагога, шли сюда по зову души. Немаловажно и то, чтобы их желание гармонично сочеталось с характером и человеческими качествами. Сейчас мы делаем акцент на поступление в педагогические вузы, потому что без хорошего педагога не будет ни хорошего врача, ни хорошего слесаря».

Как сообщало ИА REGNUM, работники социальной сферы в Белоруссии, по данным Белстата, находятся среди самых малооплачиваемых профессий. Особенностью «социально ориентированной рыночной экономики» Белоруссии («белорусская модель», «рыночный социализм») является ситуация, когда зарплата таксиста кратно выше, чем доцента вуза со степенью кандидата наук, таксиста — чем врача поликлиники, охранника магазина или чиновничьей резиденции — чем научного сотрудника НИИ, учителя или воспитателя.

Власти Белоруссии наращивают плановые показатели оказания платных услуг населению в учреждениях здравоохранения и образования. По данным Белстата, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (то есть до вычетов и в среднем, учитывая относительно высокие зарплаты начальства) работников, занятых в «деятельности по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг» составила 414,1 деноминированных белорусских рублей составила почти $215 в эквиваленте.

Читайте также:

Бюджет прожиточного минимума на душу населения в Белоруссии снизится до $92

В Белоруссии реальные располагаемые денежные доходы упали на 7,1%