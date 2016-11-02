Киев, 2 ноября, 2016, 23:53 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

На Донетчине и Луганщине не прекращаются позиционные бои между подразделениями ВСУ и армиями ДНР и ЛНР. Противоборствующие стороны продолжают применять 152 мм и 122 мм артиллерию, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 2 ноября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам заместителя начальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина, за прошедшие сутки украинские силовики 440 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Широкая Балка, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Александровка, Старомихайловка, Сергеевка, Трудовское, Докучаевск, Еленовка, Саханка, Ленинское, Безыменное, Коминтерново и Донецк.

«При этом был выпущен 51 артиллерийский снаряд, из них 45 ед. калибра 152 мм, 344 мины, из них 167 калибра 120 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия… В результате обстрела поселка Сергеевка Новоазовского района повреждено три домостроения и нарушена система электроснабжения, а в поселке Трудовское повреждено четыре домостроения. Кроме того, вчера на проспекте Ильича в Донецке, вблизи социальных объектов, были отмечены подрывы двух взрывных устройств, что подтверждает террористические действия спецслужб Киева. Пострадавших нет, но мы предупреждаем жителей о необходимости повышения бдительности», — рассказал Басурин.

По его словам, в Новгородское (Донетчина, под контролем ВСУ) прибыли солдаты из Польши и Грузии. «Так, по данным нашей разведки, в районе населенного пункта Верхнеторецкое, 4 км от линии соприкосновения, на железнодорожную станцию Скотоватая отмечено прибытие 12 ед. танков, десяти 122-мм гаубиц Д-30 и шести 120-мм минометов. В связи с неудовлетворительной укомплектованностью подразделений ВСУ в зоне «АТО» и нежеланием граждан Украины идти на братоубийственную войну, военно-политическое руководство Украины продолжает прибегать к помощи иностранных наемников. Так, нашей разведкой установлено, что в Новгородское, 6 км от линии соприкосновения, за двое суток прибыло шесть автобусов с польскими и грузинскими наемниками. Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

Кроме того, спикер НМ ЛНР Андрей Марочко проинформировал, что в Станично-Луганском районе ВСУ разместили танки, самоходные артиллерийские установки (САУ) и другую бронетехнику. «Воспользовавшись перемирием, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии боевого соприкосновения. Так, по нашим данным, на стоянке сельхозтехники в н.п. Червоный Жовтень Станично-Луганского района вскрыто скопление вооружения и военной техники 14-й бригады ВСУ в количестве до 40 единиц, в том числе танки и САУ. В населенный пункт Кондрашевская-Новая Станично-Луганского района зафиксировано прибытие гусеничной бронетехники ВСУ, которая впоследствии была размещена на приусадебных участках частного сектора. Помимо этого, на улицах Чапаева, Щорса и в районе поселкового кладбища с 28 октября ведутся работы по оборудованию артиллерийских позиций», — подчеркнул Марочко.

При этом он сообщил, что украинские силовики ведут инженерные работы по оборудованию новых позиций и укреплению уже имеющихся в районе Станицы Луганской. «В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ проводятся работы по дооборудованию позиций, находящихся на линии боевого соприкосновения, отмечается прибытие инженерной техники и доставка бронеколпаков. В Станично-Луганский район прибыло около 2 тысяч наемников, одетых в единообразную черную форму. Некоторые из них общаются на арабском языке. Всех прибывших разместили в пионерских лагерях и пустующих частных домовладениях населенных пунктов. В район населенного пункта Мироновка для усиления передовых позиций 54-й бригады отмечено прибытие более 100 националистов из состава подразделений «Правого сектора», — добавил Марочко.

Он также рассказал, что солдаты ВСУ в связи с приездом в зону так называемой «АТО» секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова были вынуждены покупать военную форму за свой счет. «Второму батальону 24-й бригады, дислоцирующемуся в населенном пункте Золотое, в связи с прибытием секретаря СНБО Украины Турчинова командованием бригады поставлена задача переодеть весь личный состав в украинскую форму одежды установленного образца. Но так как вновь прибывшие в зону так называемой «АТО» подразделения полностью не обеспечены форменной одеждой, они вынуждены были приобретать военную форму за свой счет с целью предстать перед вышестоящим руководством ВСУ, как говорится, в лучшем виде. Это вызвало протест военнослужащих, которых принудили раскошелиться для очередной показухи», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 2 ноября спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в Донбассе «в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, пять — получили ранения».

По его словам, на Луганском направлении вчера произошло три вражеских обстрела. В частности, в Станице Луганской и Лопаскино противник применял легкое вооружение, а в Крымском — артиллерию.

Лысенко отметил, что на Донецком направлении более 80% вражеских обстрелов приходится на промзону г.Авдеевка. При этом последний минометный обстрел продолжался непрерывного три часа. «Враг нарушил режим тишины в Луганском, где состоялся самый мощный обстрел на всем Донецком направлении (противник выпустил по нашим позициям 14 минометных мин). Всего за минувшие сутки на Донецком направлении состоялось семь вражеских обстрелов, в том числе пять — из тяжелого вооружения», — добавил Лысенко.

Он сообщил, что на Мариупольском направлении расширилась география боевых действий. «Кроме уже традиционных «горячих точек» — Красногоровки, а также участка фронта Павлополь-Широкино, противник организовал ряд обстрелов из тяжелого вооружения в Новомихайловке и Славном (Марьинский район), Пищевике (около Павлополя)», — уточнил Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении демобилизации военных шестой волны призыва. «Принял доклад министра обороны Украины Степана Полторака и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о завершении процесса увольнения в запас военнослужащих в рамках шестой волны демобилизации», — проинформировал Порошенко.

Напомним, 2 ноября уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего обвинил Украину в очередном срыве процесса разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

«Украина в очередной раз отказалась разводить силы и средства в районе Станицы Луганской… Хотелось бы отметить, что не мы намечали дату — 2 ноября. 2 ноября назвал Леонид Данилович Кучма во время видеоконференции (Трехсторонней контактной группы)… Это говорит прежде всего о том, что даже официальные заявления представителя Украины в Минской контактной группе Леонида Кучмы нужно воспринимать с большой долей скептицизма», — добавил Дейнего.

Ранее, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).