Париж, 2 ноября, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Четыре мечети закрыты во Франции для соблюдения требований режима чрезвычайного положения, сообщается в коммюнике, распространенном французским МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Все закрытые мечети находились в столичном регионе Иль-де-Франс, поблизости от Парижа. Власти пришли к выводу, что через них распространяется радикальная идеология, не соответствующая ценностям Французской Республики и угрожающая общественной безопасности.

Напомним, режим ЧП на территории Франции был введен на несколько месяцев после терактов в Париже в ноябре 2015 года. С тех пор сроки ЧП регулярно продлевались. Власти Франции постоянно подчеркивают, что террористическая угроза остается на максимальном уровне.

Когда 14 июля в Ницце от теракта погибли более 80 человек, парламент Франции проголосовал за пролонгацию чрезвычайного режима, значительно расширяющего полномочия силовиков и спецслужб.

За последний год во Франции закрыли около 20 мечетей салафитской направленности, а несколько исламских проповедников были высланы за пределы страны.