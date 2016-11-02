Лондон, 2 ноября, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Газета не удивляется тому, что «Трамп отрицает какие-либо контакты с Москвой», ее заботит то, что «ФБР провело несколько недель в поисках связей Трампа с Россией и конкретно — с «Альфа-банком» — и не обнаружило ничего. Сам Трамп заявил, что никогда не вступал в переписку с этим российским финансовым учреждением, ни используя свои официальные серверы, ни чужие частные».

Gage Skidmore Дональд Трамп

Таблоид, однако, не очень верит, что так и есть на самом деле, скорее считая, что просто агенты Федерального Бюро плохо искали. На эту мысль корреспондентов издания наталкивает заявление Джейка Салливана, старшего советника по вопросам политики предвыборного штаба Хиллари Клинтон: «Только связь Трампа с Москвой может объяснить взаимное обожание Путина и Трампа. Эта тайна горячей линии может явиться ключом к разгадке причин взаимопонимания Кремля и Трампа», — цитирует Express названного чиновника.

Авторы публикации в этом СМИ не разделяют оптимизма Салливана, считая, что его высказывания — от безысходности: «За неделю до выборов штаб Клинтон пытается купировать ущерб, причиненный Хиллари утечкой ее писем в сеть», — таково резюме издания.