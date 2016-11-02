Рим, 2 ноября, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Землетрясение произошедшее в центральной Италии 30 октября, повлекло заметную деформацию земной поверхности на площади 1100 кв км, сообщают Итальянское космическое агентство (Asi) и НИИ электромагнитной съемки природной среды (Irea).

Карта Аппенинского полуострова

На основании анализа спутниковых снимков зоны стихийного бедствия, ученые пришли к выводу, что Апеннинский полуостров «растягивается» и это приводит к многочисленным подземным толчкам. Сейсмическая активность на Апеннинах не прекращается до сих пор. За последние несколько дней в центральной Италии зарегистрировано около полутора тысяч колебаний земной поверхности.

Ученые, изучившие снимки из космоса, обнаружили, что территория в районе города Норча сместилась на запад почти на 30 см, а земная кора близ селения Монтегалло сдвинулась на восток на 40 см. В провинциях Перуджа и Мачерата грунт просел на глубину до 70 сантиметров.

Специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) считают, что наблюдаемая высокая сейсмическая активность в центральной Италии вызвана процессом «растяжения» Апеннинского полуострова с востока на запад и поэтому подземные толчки разной силы могут продолжаться еще довольно долго.