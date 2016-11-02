Великий Новгород, 2 ноября, 2016, 23:04 — ИА Регнум. На расчистке федеральных дорог М-10 («Россия», Москва — Санкт-Петербург) и Р-56 (Великий Новгород — Псков) в Новгородской области задействовано более 70 единиц дорожно-эксплуатационной техники и 150 человек, сообщает пресс-служба управления автомобильной магистрали «Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Отмечается, что первые 50 машин для обработки противогололёдными материалами вышли на трассу вечером 1 ноября после поступления информации о надвигающемся на регион снегопаде. За ночь и день 2 ноября дорожники расчистили все участки, попавшие в зону выпадения осадков.

«Песчано-соляной смесью обработано 230 км дорожного полотнa, подъезды к Великому Новгороду со стороны Москвы и Санкт-Петербурга, повороты, спуски, мосты, путепроводы, автобусные остановки в Новгородском, Чудовском, Крестецком, Валдайском районах», — сообщили в пресс-службе управления.

Отмечается, что всего для работы в зимних условиях подготовлено 266 единиц дорожно-эксплуатационной техники, запасены необходимые объёмы противогололёдных материалов.