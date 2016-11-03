Ставрополь, 3 ноября, 2016, 09:05 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В Ставропольском крае величина прожиточного минимума в третьем квартале составила 8161 рубль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Эту величину утвердило правительство региона 27 октября 2016 года. По сравнению с показателем того же периода 2015 года прожиточный минимум вырос на 86 рублей.

Величина прожиточного минимума варьируется по социально-демографическим группам. Для трудоспособного населения этот показатель равен 8686 рублей, для пенсионеров — 6648 рублей, для детей — 8 337 рублей.

Значительную часть прожиточного минимума составляет потребительская корзина. В третьем квартале года ее стоимость составила 7594 рубля. Из них 3768 — стоимость продуктов питания. Расходы на непродовольственные товары на одного человека в месяц рассчитаны в сумме 1912 рубля. 1914 рубля — стоимость услуг. Еще 567 рублей — траты по обязательным платежам.

Отметим, что величина прожиточного минимума определяет уровень жизни населения. Она включает в себя стоимость потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания; непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы.

Величина прожиточного минимума в Ставропольском крае рассчитывается ежеквартально органами исполнительной власти и устанавливается правительством края. Этот показатель используется при разработке федеральных и региональных социальных программ, для определения минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий, региональных доплат к пенсиям, для получения субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг и других социальных выплат.