Махачкала, 2 ноября, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Работниками Следственного комитета России задержан генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканала» Магомед Муртазалиев, сообщается на сайте ведомства.

Следственный комитет Российской Федерации

Муртазалиев задержан по делу о масовом отравлении, в результате которого за медицинской помощью обратились почти 700 человек. Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что причиной этого стало попадание в водопроводы сточных вод из разрушенной наводнением канализации. Тогда же Абдулатипов обещал установить причины плохого состояния канализационных сетей в Дагестане.

По предварительным оценкам главы региона, система канализации годами не ремонтировалась, ответственные за это учреждения были переданы под управление родственникам бывших руководителей республики и эти люди не выделяли средства на реконструкцию и ремонт, выкачивая финансы в свои карманы.