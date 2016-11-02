Москва, 2 ноября, 2016, 22:38 — ИА Регнум.



Marina Lystseva Михаил Погосян

— Михаил Асланович, избрание ректором Московского авиационного института стало для Вас новым вызовом?

— Я всю свою жизнь работал в промышленности, поэтому для меня это назначение стало новым этапом. Хотя МАИ — для меня родное место: я не просто закончил этот университет, но и уже более 10 лет заведую здесь кафедрой самолетостроения.

— МАИ — всемирно известный бренд, марка качества обучения, традиций и инновационных исследовательских разработок. Какие задачи Вы ставите перед собой как его ректор?

Мы стремимся создать в университете такую среду, которая позволит активно вовлекать и студентов, и преподавателей в атмосферу творчества и двигаться вперед. При этом не только развивать традиции, но и превращать МАИ в инновационный образовательный и исследовательский центр. Мы планируем развивать университет в соответствии не только с сегодняшними требованиями, но и требованиями будущего, прежде всего в области проведения научных исследований, современных методов подготовки кадров, развития принципиально новых направлений, как, например, строительство беспилотных летательных аппаратов. А подготовка инженеров была и остается одним из ключевых факторов стремительного технологического прогресса.

— Каковы новейшие тренды в области образования, науки и инноваций МАИ Вы могли бы отметить?

Сегодня происходит трансформация университетов. Она связана прежде всего с переходом от чисто образовательных структур к научно-исследовательским центрам. В ХХ веке мы наблюдали тенденцию формирования на базе университетов центров научных исследований, которые активно взаимодействуют с различными отраслями промышленности. Сейчас ведущие мировые университеты формируют тренды развития, определяют перспективы экономической и научно-технологической повестки.

Современный университет должен готовить специалистов, которые смогут решать задачи будущего. Внедрение инноваций в активную жизнь связано с реализацией большого количества вопросов — разработкой технологий, созданием новых стартапов и компаний, которые эти технологии смогут развивать. Это уже новая среда, формирующаяся на стыке университета, бизнеса и общества.

Жизнь меняется быстро, технологии обновляются стремительно, и университет должен быть вовлечен в эти процессы.

— Образование связано с экономикой?

Да, и напрямую. Если уровень образования будет высоким, а экономика отставать, то лучшие умы будут уезжать из страны. Мы наблюдаем такую картину в Армении. В республике появилось много хороших школ — например, международная школа UWC, Dilijan College в Дилижане, созданная Рубеном Варданяном, школа Айб в Ереване и другие — а рабочих мест, которые требовали бы высокого уровня специалистов, недостаточно.

Если говорить о российском образовании, за последние годы, по моему мнению, сделано очень много, в том числе в плане внедрения современных подходов, вовлечения российских вузов в международную кооперацию. Международный характер инновационных проектов — еще один важный тренд. Мы должны не только дать будущему специалисту знания, воспитать патриота страны, но и научить его работать в системе широкой международной кооперации — это требование современности. И поэтому образование должно стать мультидисциплинарным. Современному инженеру необходимо прекрасно владеть английским языком, знать экономику, потому что обособленных, чисто инженерных задач, не связанных с экономическими результатами деятельности, сегодня практически не существует.

— Утечка мозгов — это актуальная проблема?

Наука в общем и авиация и космонавтика в частности не могут развиваться в изоляции. МАИ участвует в плотной международной кооперации с зарубежными партнерами. Все больше студентов из других стран едут учиться к нам. Студентка из Южной Африки, например, приехала учиться в МАИ, чтобы стать космонавтом. При этом мы сами приветствуем, когда наши ребята едут на стажировки в другие страны.

— Каковы перспективы выпускников МАИ?

Самые широкие. Мы даем навыки, которые позволяют выпускникам становиться успешными в разных сферах. Прежде всего это, конечно, авиастроение и космос. В руководстве всех крупнейших российских профильных предприятий в области авиастроения, космоса, двигателестроения доминируют выпускники МАИ. Если посмотреть, какие университеты заканчивали сотрудники организаций авиакосмической отрасли, то МАИ будет лидировать в этом списке с большим отрывом. Московский авиационный готовит не только инженеров и управленцев, но и специалистов, которые себя прекрасно проявляют в самых разных областях. Посол СССР в США Анатолий Добрынин был выпускником МАИ. И таких примеров очень много. Многие работники творческих профессий — выпускники нашего университета. В МАИ всегда была особая среда, вуз готовил активных граждан страны, которые могли себя проявить в совершенно разных областях.

Выпускники МАИ востребованы и сегодня, в том числе в перспективных направлениях, таких как создание беспилотных летательных аппаратов, которые со временем могут изменить расклад на рынке перевозок грузов и людей, а также композитных материалов, доля которых уже сейчас в новейших моделях самолетов превышает половину. МАИ готовит инженеров для научных исследований в области медицины — создание искусственного сердца, аппаратов для искусственной вентиляции легких. Многие выпускники активно работают в IТ-отрасли и даже в банковской сфере.

— Есть ли сегодня у молодых российских ученых возможность заниматься научными разработками, двигать науку вперед? Как обстоит дело с финансированием?

Возможности есть. Важно, чтобы финансирование позволяло выводить эти исследования на новый уровень. Молодые ученые могут сегодня проявить свои творческие способности во многих направлениях. МАИ является уникальной площадкой, где одновременно ведутся исследования по самому широкому спектру областей — авиастроение, космос, ракетостроение, двигателестроение, медицина, энергетика. Наш университет — один из признанных центров перспективной науки о сверхпроводимости, по созданию беспилотных летательных аппаратов. Это дает нам возможность в условиях трансфера технологий из одной отрасли в другую создавать в МАИ инновационные площадки. Одно из студенческих конструкторских бюро МАИ подготовило и запустило в космос 7 спутников. Сейчас молодые ученые вуза завершили работу по созданию очередного спутника — МАИ-85, и к концу текущего года, мы надеемся, он будет запущен в космос. Это та практическая работа, которая позволяет нашим студентам стать не только учеными, но и практиками.

Для этого мы используем целый ряд инструментов. В ноябре, например, в МАИ будет проходить III Международная неделя авиакосмических технологий Aerospace Science Week, в рамках которой специалисты по всем направлениям авиакосмоса поделятся своими достижениями. Мы активно вовлекаем молодых ученых и студентов в работы, которые делаем в интересах крупных промышленных компаний.

— Вы возглавляли «Объединенную авиастроительную корпорацию», участвовали в создании самолетов СУ-35, Т-50, гражданского самолета SSJ 100, сверхзвукового многофункционального самолета СУ-47 «Беркут», как развивается российское военное самолетостроение сегодня?

Самолетостроение — одно из высокотехнологичных направлений, в котором мы занимаем на мировом рынке прочные позиции. Устойчивые позиции российской авиационной техники в мире обеспечивают семейства самолетов «Сухого» и «Микояна». Доля российской техники на мировом рынке составляет около 15%, это высокий показатель, учитывая, что большую часть мирового рынка занимают рынки США и стран НАТО, которые для нас закрыты.

Мы предлагаем, причем по конкурентной цене, самые современные авиационные комплексы, которые по своим возможностям не только сопоставимы, но и превосходят зарубежные аналоги. Научно-технический уровень наших разработок соответствует самым передовым на сегодняшний день технологиям. Кроме того, это не отдельные решения, а комплексные программы, под различного рода задачи предлагаются различные варианты решения. И у нас есть хороший задел по созданию самолетов пятого поколения, что позволит в дальнейшем еще более укрепить позиции на мировом рынке.

— Кто покупает у России самолеты?

Традиционные рынки российской авиационной техники — это страны Юго-Восточной Азии. Крупнейшие заказчики — Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия и целый ряд других стран. Также страны Ближнего Востока, в первую очередь Алжир. Государства Латинской Америки активно используют наши самолеты.

— Отечественный парк гражданских самолетов укомплектован «Боингами» и аэробусами, ведутся ли работы в направлении создания отечественных машин? Некоторые СМИ пишут, что гражданский Sukhoi SuperJet 100 на 80% состоит из импортных комплектующих, программа импортозамещения затронула самолетостроение?

Если в 70-е годы прогресс определялся уровнем развития военного самолетостроения, то сегодня он в большей степени определяется уровнем развития гражданской авиации. Доля гражданской авиации в общем объеме авиационной техники составляет в мире больше 70%. Военный сегмент по-прежнему важен, он обеспечивает обороноспособность и стабильность, но в общем объеме уже не превышает 30%.

И в этом ключе программа гражданского SuperJet 100 очень важна. Sukhoi SuperJet 100 не состоит на 80% из импортных комплектующих. Названная цифра явно завышена, на деле она составляет около 60% и постепенно снижается. Конечно, необходимо увеличивать долю российских составляющих там, где мы можем предложить конкурентоспособную продукцию мирового уровня.

Сегодня есть ряд совместных проектов с Китаем, например по строительству широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Подобные проекты имеют для дальнейшего развития отрасли системное значение.

— Как член президентского Совета по науке и образованию какие задачи Вы решаете?

Совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию занимается самым широким кругом вопросов. Одна из основных задач сегодня — рассмотрение и выработка стратегии научно-технологического развития страны. Мы активно участвуем в ее разработке, потому что важно не упустить новые рынки, новые направления, обеспечить баланс между фундаментальными и прикладными исследованиями, сосредоточиться не только на исследованиях в новых, но и обеспечить прогресс в традиционных областях экономики. Найти этот баланс и обеспечить его — одна из задач совета.

— Вы поддерживаете связи с Арменией? Насколько часто посещаете свою историческую родину?

В Армению я езжу регулярно. Мои корни из Нагорного Карабаха. Отец и родители матери родились в Карабахе. Бабушка из Шуши, дедушка из Гадрута, где сегодня ведутся археологические раскопки и найдены следы древних поселений. В Нагорном Карабахе был два раза — первый раз в детстве, второй раз вместе с отцом, когда он поехал поклониться могиле матери.

В прошлом году я несколько раз приезжал в Армению. Меня принимал президент, мы обсуждали возможности реализации различных проектов. Мое убеждение, что главный потенциал Армении — ее люди. Уровень образования достаточно высок: очень хорошая математическая школа, развивается IT-направление. Поэтому модель экономического развития страны, цели и задачи экономики должны быть сосредоточены на развитии и удержании людей интеллектуального труда, создании условий для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, IT-компаний. Хорошим ориентиром здесь может быть Индия, ее программисты работают по всему миру, правительство создало хорошие условия для развития сферы.

— Что бы Вы пожелали нашим читателям, соотечественникам, которые проживают за пределами Армении?

Я хочу пожелать им успехов и возможности максимально себя реализовать. Это важно для всех — и для армян, и для людей других национальностей. Успехи армян, которые живут за пределами Армении, могут стать позитивным импульсом для республики и воспроизводиться другими на благо Армении. Важно также сохранять свою идентичность, связь с исторической родиной.

Приезжать в Армению всегда очень приятно: красивая природа, доброжелательные люди, богатые исторические традиции, большое количество культурных памятников. Но при всем этом хочется видеть инновационно развивающуюся страну, что позволяло бы всем нам не только гордиться прошлыми достижениями, но и быть уверенными в будущем.

Беседу вел Григорий Анисонян

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM