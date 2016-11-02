Меркель: Brexit не скажется на миграционных переговорах с Швейцарией
Берлин, 2 ноября, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заверила Швейцарию в том, что ей не следует беспокоиться по поводу осложнений переговоров с Брюсселем после выхода Великобритании из ЕС, передаёт ABC News.
В 2014 году швейцарцы решили прекратить любую миграцию, в том числе из стран ЕС.
Швейцария не является страной-членом Евросоюза, но имеет тесные отношения с 28-ю государствами. Берн пытался уладить проблему посредством референдума. Брюссель оказывал давление с тем, чтобы обеспечить свободу передвижения рабочей силы.
Выход Британии повысил страхи о том, что Швейцарии придётся иметь дело с более жёсткими переговорщиками из ЕС.
После встречи с швейцарским президентом Меркель дала понять, что две ситуации совсем различные.
Канцлер ФРГ не прокомментировала предложение парламента Швейцарии по поводу системы, которая может дать гражданам альпийской страны приоритет в работе в некоторых случаях.