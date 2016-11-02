Москва, 2 ноября, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым ситуацию с массовыми отравлениями в регионе, сообщает сайт главы российского государства.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Главой Республики Дагестан Рамазаном Абдулатиповым

В первую очередь президент России поинтересовался мероприятиями, направленными на устранение последствий чрезвычайных ситуаций, недавно произошедших в регионе. Напомним, вызванное многодневными ливневыми дождями в Дагестане наводнение вызвало многочисленные разрушения систем канализации и попадание сточных вод в источники питьевой воды.

В результате произошло массовое отравление людей, были госпитализированы 273 человека, двое из которых были помещены в отделения реанимации. Рамазан Абдулатипов доложил Владимиру Путину, что летальных исходов удалось избежать и заболевшие люди получают полноценную медицинскую помощь.