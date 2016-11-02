Москва, 2 ноября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Фрадкова главой совета директоров оборонного концерна «Алмаз-Антей», одновременно поручив ему руководство Российским институтом стратегических исследований, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Михаилом Фрадковым (слева) и Сергеем Чемезовым

В ходе встречи с Михаилом Фрадковым и генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, президент удовлетворил просьбу главы «Ростеха» о назначении экс-главы службы внешней разведки на пост председателя совета директоров оборонного концерна «Алмаз-Антей».

Владимир Путин особо отметил, что опыт предыдущей работы пригодится Михаилу Фрадкову на новом посту, так как концерн имеет новые разработки закрытого характера.

Одновременно глава российского государства поручил Михаилу Фрадкову руководство российским институтом стратегических исследований, объединив под одним руководством вопросы стратегии и военно-промышленную проблематику.