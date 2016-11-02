Людвигсхафен, Германия, 2 ноября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Спустя две недели после взрыва на заводе BASF в Людвигсхафене немецкий концерн запускает ключевые для производства установки, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Роберт Фридрих Штайнер. Фабрика BASF в Людвигсхафене. 1881

Второй т.н. паровой крекинг (расслоение пара) постепенно возвращается в эксплуатацию, говорится в сообщении компании.

Восстановление работы установок будет заметным для многих, потому что в процессе, согласно BASF, завтра (3 ноября) и в последующие дни будут иметь место вспышки, пламя и шум.

Это связано с тем, что во время пуска будет сожжён избыток газа, сказал представитель BASF.