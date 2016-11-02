Алеппо, Сирия, 2 ноября, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования, окруженные сирийской армией, отказались мирно покинуть восточные районы города Алеппо, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя так называемой Сирийской свободной армии (ССА) Закарию Малахифиджи.

Varun Shiv Kapur Цитадель Алеппо

Стоит отметить, что попытки отрядов запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» прорвать окружение Алеппо не увенчались успехом и привели к тяжелым потерям среди боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил российским военным повторить гуманитарную паузу в сирийском Алеппо 4 ноября с 09:00 до 19:00. Все ранее созданные в Алеппо российским Центром примирения гуманитарные коридоры будут работать для выхода гражданского населения и боевиков.

В Минобороны России подчеркнули, что с учетом неспособности американских коллег отделить «умеренную» оппозицию от террористов, предлагают всем лидерам незаконных вооруженных формирований, находящихся в Алеппо, прекратить боевые действия и уйти из города со своим оружием