Ставрополь, 2 ноября, 2016, 21:29 — ИА Регнум.



Наталья Прокофьева ИА REGNUM Свалка

В Ставропольском крае с 1 января 2017 года не произойдет перемен в оплате для населения за вывоз мусора. Такое поручение дал 2 ноября на совещании в Ессентуках глава Ставрополья Владимир Владимиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

«Главное требование — чтобы с 1 января 2017 года для жителей края не наступило никаких перемен по оплате вывоза мусора. Ничего здесь не может измениться, пока мы не выстроим всю схему работы, и не рассчитаем всё, что связано с расходами», — заявил глава региона.

В следующем году в России вступят в силу новые правила обращений с отходами. Будет создана централизация этих процессов под эгидой региональных операторов. Ключевым условием эффективности работы будущих региональных операторов станет жёсткое соблюдение новых правил обращения с отходами.

Вместе с тем, недобросовестные предприниматели собирают с людей деньги, а мусор вывозят в ближайшие леса и овраги, не договариваясь с полигонами. Чтобы изменить это положение вещей в руководстве края проработают вопрос совместно с муниципалитетами о создании службы экологического контроля.

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Как сообщил заместитель министра ЖКХ края Богдан Забелин, сегодня в крае действует восемь лицензированных объектов размещения твёрдых коммунальных отходов, а также мусоросжигающий завод. За последние два года в создание четырех объектов переработки мусора вложено более 800 млн рублей. Всего за последние пять лет в развитие отрасли инвестировано свыше трех млрд рублей.

Кроме того, в Ставропольском крае сформированы восемь кластеров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, охватывающие всю территорию края.

Для полного перехода на новый принцип работы еще предстоит рассчитать логистические схемы транспортировки, переработки, хранения мусора, также создать за счёт инвесторов 15 новых мусороперегрузочных станций с обработкой отходов.

Как ранее сообщалось ИА REGNUM, Ставропольский край практически подготовлен к новым правилам обращения с отходами: создана дорожная карта обращения с отходами, разработана законодательная база под создание регионального оператора, подготовлена техническая база для полного цикла обращения с отходами, сейчас в муниципалитетах идет работа по установлению новых тарифов на эту услугу.

Дорожная карта помимо 15 мусороперегрузочных станций с первичной обработкой отходов, предполагает создание в крае двух новых межмуниципальных зональных центров, а также введение в эксплуатацию строящихся межмуниципальных зональных центров. На эти цели через механизмы ГЧП планируется привлечь в регион до 300 млн рублей средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Вместе с тем, говоря о тарифах на услугу по сбору и вывозу мусора, депутаты Ставрополья опасаются роста этой оплаты из-за разделения платы на две составляющие: транспортировки мусора и его утилизации. Региональные парламентарии взяли под контроль тему формирования тарифов.