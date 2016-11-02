Копенгаген, 2 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Прибалтийские и скандинавские страны боятся активности российских вооруженных сил, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая сегодня, 2 ноября, на 68-й сессии Северного совета, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

«Мы не можем жить в мире, где большие страны решают, что делать со своими соседями», — заявила премьер королевства.

При этом Эрна Сульберг особо отметила, что у Норвегии с Россией иные отношения, нежели у Литвы, Латвии и Эстонии. Норвегия и Россия сотрудничают, так как их объединяет 200 километров общей границы в Арктике, подчеркнула премьер.

Напомним, в августе на общей границе Норвегия по собственной инициативе начала возведение забора, который, по мнению министерства юстиции и общественной дипломатии, будет препятствовать незаконному пересечению границы со стороны России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1−2 ноября в Копенгагене проходят мероприятия в рамках 68-й сессии Северного совета — органа межпарламентского сотрудничества Исландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Накануне Эрна Сульберг представила программу норвежского председательства в организации в следующем году. Так, в частности, Осло будет добиваться большего сотрудничества пяти стран по европейским делам и во внешней политике, особое внимание будет уделяться взаимодействию с прибалтийскими странами.