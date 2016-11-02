Уфа, 2 ноября, 2016, 21:04 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

4 ноября 2016 года, в отличии от прошлого, в Уфе пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню народного единства. Как заявили ИА REGNUM общественники, в Башкирии пока не сформировалось ни однозначной оценки необходимости проведения этого праздника, ни общепринятого мнения, в каком формате оно должно проходить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Уфе вместо массового общегородского митинга, традиционно проводимого 4 ноября, состоялся костюмированный марш-парад. Одним из немногих мероприятий, проводимых по «инициативе снизу», стал митинг-концерт, который состоялся вечером 3 ноября у Дворца Спорта. «В 2015 году активисты народного освободительного движения не получили согласования в мэрии на 4 ноября, поэтому проводим накануне, — объяснил ситуацию представитель НОД Марк Сагадатов. — Перед началом митинга-концерта прошёл сбор гуманитарной помощи для детей Новороссии, которым предстояло пережить нелегкую зиму».

На 4 ноября 2016 года, как сообщили представители движения, мэрия не разрешила организовать автопробег, но дала «добро» на проведение массового мероприятия, которое состоится 4 ноября в 2 часа дня у Дворца Спорта. По словам представителя одной из политических партий, им так же не было дано разрешения на проведение своего автопробега.

Уфимцы по-разному оценивают необходимость проведения этого праздника, а также его содержание и формат проведения.

«Дата 4 ноября важна тем, что в условиях внутренней Смуты, внешней агрессии и полного обрушения власти — Россию спасла гражданская, земская самоорганизация, — заявил активист Николай Иванов. — Нечто подобное мы наблюдали и в 2014 году в Донецкой и Луганской народных республиках. Соответственно, 4 ноября главной темой должна стать солидарность».

По словам представителя Хуторского казачьего общества «Бельское казачество» урядника Семёна Кулагина, 4 ноября «должно отмечаться как День победы 9 мая и быть всенародным праздником». «4 ноября 1612 года стало днём победы русского народа, когда народ, без указа сверху, по своей воле и милости Божьей взял в руки оружие и прогнал интервентов со своей земли».

Представители левых и прокоммунистических движений утверждают, что «4 ноября придумано для замещения 7 ноября, поэтому отмечаться не должно, и все мероприятия в этот день излишни».

Часть православных верующих видит в этом дне «преимущественно церковный праздник Казанской иконы Божией Матери, который нужно, соответственно, праздновать».

Для некоторых русских общественников 4 ноября прежде всего день проведения Русских Маршей, последний состоялся в Уфе в 2014 году в отдаленном микрорайоне Затон города Уфы.

Активист Александр Шмидт уверен, что запрещать мероприятия в этот день не стоит, как и проявлять фанатизм. «Единство русского народа, единство нации защищается в боях в Новороссии, а не размахиванием имперок, — выражает свою точку зрения собеседник ИА REGNUM. — И потом, для чего нам один день единства? Нам нет нужды загонять самих себя в какие-то временные и территориальные рамки. Каждый день наш, и наш день — всегда». Кроме того, по мнению Шмидта, к этому дню выдвигаются нелепые лозунги про «Русскую республику», в создании которой нет никакой необходимости, и которая только раздробляет и принижает русских».

Политолог Ильдар Габдрафиков считает, что «4 ноября надо отмечать, но не надо эту дату идеологизировать и политизировать».

Кроме того, 4 ноября в 11 часов состоится официальный митинг-концерт на площади перед ГКЗ «Башкортостан». В нем примут участие национально-культурные организации и самодеятельные творческие коллективы республики. На площади перед концертным залом будет работать выставка-ярмарка ремесленного и прикладного искусства. Праздничные программы пройдут также на районных площадках.