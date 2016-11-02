Радио REGNUM: второй выпуск за 2 ноября
Москва, 2 ноября, 2016, 21:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия объявляет в Сирии очередную гуманитарную паузу. В Генштабе заявили о больших потерях среди террористов;
- Минобороны сообщило, что наращивание сил НАТО на рубеже Союзного государства вынуждают Россию принимать ответные меры оборонительного характера;
- Магаданская область сэкономит 18 миллионов рублей на чиновниках;
- Шахтеры Ростовской области снова готовятся к голодовке;
- В Тульской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая.