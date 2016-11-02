Минск, 2 ноября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Товарооборот Белоруссии с Катаром в 2015 году отсутствовал вовсе, а в 2016 году не набрал и $0,5 млн, что позволяет в ином ракурсе взглянуть на заявления госагитпропа республики на перспективы развития отношений с государствами Персидского залива. Сопоставление позитивных цитат и скромной статистки провело 1 ноября варшавское «Еврорадио».

ОАЭ

"При этом в 2015 году Катар ничего не покупает из белорусских продуктов. В этом году — только 4 дозиметра, 11 платьев, искусственные цветы (платья и цветы обошлись в 200 долларов), хрусталя на 3,3 тысячи долларов и калийных удобрений на 365 тысяч», — выяснило издание.

Не лучше ситуация в торговле с ОАЭ: «Так, в этом году у нас купили филе копченого лосося на 12 тысяч долларов, 16 тонн сельди на 66 тысяч, 3 тонны заменителя икры на 45 тысяч, креветок на 5 тысяч, мидий на 500 долларов, консервированных мидий на 900 долларов. А еще творога и сыров на 50 тысяч и минералки на 300 долларов».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Александр Лукашенко направится в ближневосточный регион, где провёл переговоры с руководством Катара и ОАЭ. Классическими темами переговоров являются темы поставок углеводородов (особое место отведено диверсификации импорта Белоруссией газа) и оружия (на Востоке привыкли к вооружениям Советской Армии), а также возможностей продажи в регионе продукции белорусского машиностроения, привлечения в Белоруссию арабских инвесторов и получение официальным Минском кредитов и займов в богатых мусульманских странах.