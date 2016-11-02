Вашингтон, 2 ноября, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Главная газета печально знаменитой расистской организации «Ку-клукс-клан» (ККК) Crusader выразила поддержку идеям и высказываниям кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

Ку-клукс-клан

В статье на первой полосе газеты, вышедшей под заголовком «Сделаем Америку снова великой», ее автор, пастор Томас Робб, одобрительно отзывается о предвыборных обещаниях Трампа. Автор статьи проводит параллели с тем, что Америку сделало великой то, что она была основана как «белая христианская республика».

Кроме того, позднее автор статьи отметил, что «Ку-клукс-клан» поддерживает предложения Трампа по миграционной политике, а также его предложения по закрытию границ США.

Стоит отметить, что в штабе кандидата от республиканцев критически отреагировали на эту статью в газете Crusader. Предвыборный штаб заявил, что Дональд Трамп осуждает межрасовую ненависть в любом ее проявлении и подчеркнули, что данная статья не учитывает мнения десятков миллионов американцев.