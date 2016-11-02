Минск, 2 ноября, 2016, 20:43 — ИА Регнум.



Джованни Лоренцо Бернини. Аполлон и Дафна (фрагмент). 1622 — 1625 гг

По состоянию на 1 января 2016 года численность мужчин в Белоруссии составила 4,4208 млн или 46,5% от общей численности населения. Об этом говорится в опубликованном 2 ноября Белстатом «Статистическом обзоре к Всемирному дню мужчин».

На начало 2016 года в среднем по республике на 1 тысячу мужчин приходилось 1,149 тысячи женщин. Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,3 года. В городах средний возраст мужчин составляет 36,2 года и 40,9 года — в сельской местности.

В общей численности мужчин в трудоспособном возрасте находится 65,3%, старше трудоспособного возраста — 15,6%, младше трудоспособного — 19,1%. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин, судя по опубликованным данным, в 2015 году была 68,6 года (78,9 года у женщин). Это стало возможным «благодаря реализации государственных социальных программ и политике в области здравоохранения», констатировали в Белстате.

«В 2015 году в брак вступило 82 тысячи мужчин. При этом впервые создали семьи 59,5 тысячт мужчин. Мужчины предпочитают создавать семьи в возрасте 25−29 лет (каждый третий мужчина, заключивший брак) и 20−24 лет (каждый четвертый), — проинформировал статкомитет. — В 2015 году из общего числа мужчин, вступивших в брак, 1263 белоруса выбрали невесту из России, 711 — из Украины, 33 — из Литвы, 20 — из Латвии, 12 — из Израиля».

«Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу ноября, начиная с 2000 года. Этот праздник — повод привлечь внимание общественности к важности сохранения здоровья мужчин, а также к гендерному равенству при определении важности роли мужчин в семье и воспитании детей», — рассказали в Белстате, где ранее подобные обзоры появлялись к Международному женскому дню 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Александр Лукашенко подписал указ №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения». Указом предусматривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами — 58 лет.

До этого, 31 декабря 2015 года Александр Лукашенко подписал указ №534 «О вопросах социального обеспечения», установив минимальный стаж для получения пенсии. Согласно документу, право на трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет «предоставляется при наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании не менее 15 лет и 6 месяцев». В документе сказано: «Начиная с 1 января 2017 года указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет».