Киев, 2 ноября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко опроверг слухи, распространяемые украинскими СМИ, о том, что ДНР режет на металлолом завод минеральных удобрений «Стирол», расположенный в Горловке. Об этом Захарченко заявил 2 ноября во время визита в Горловку, передает ИА REGNUM.

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

«Благодаря украинской армии у нас и так хватает разрушенных предприятий, которые мы восстанавливаем, а металлоломом нас снабжает украинская армия», — сказал Захарченко.

При этом он призвал украинских военных присылать свои танки, чтобы обеспечить ДНР металлоломом. «Танки должны быть тяжелыми, чтобы было много металла, их спалим, а потом распилим», — пояснил процедуру Захарченко.

Он также посоветовал украинским силовикам оставить идею возвращения Дебальцево под контроль Украины. При этом Захарченко отметил, что ДНР продолжает восстановление жилья и объектов инфраструктуры, которые были уничтожены в результате взятия Дебальцево объединенными армиями ДНР и ЛНР.

«Скажу резко — они (украинские войска) замучаются Дебальцево получать обратно. Если не хватило в 2015 году сил и средств удержать, пусть лучше думают, когда Захарченко будет в Киеве. Дебальцево не их, и никогда не будет. И пусть забудут о Дебальцево и о всей Донецкой Народной Республике», — добавил Захарченко.

Напомним, ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в ДНР сообщили, что Захарченко распорядился ликвидировать завод «Стирол» — крупнейшее в регионе промышленное предприятие. Отмечалось, что оборудование завода будет порезано на металлолом, как и большинство угольных шахт Горловки и Енакиево (под контролем ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре после переговоров в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко потребовал, чтобы ДНР вернуло Дебальцево Украине. При этом президент предложил создать в районе Дебальцево демилитаризированную зону.