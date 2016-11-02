Москва, 2 ноября, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий отнесение Саратовской области к 3-й часовой зоне, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. Сейчас Саратовская область отнесена ко 2-й часовой зоне (МСК, UTC+3).

Tapetypc.com Часы

С принятием закона регион войдет в 3-ю часовую зону (МСК+1, UTC+4).

Установление нового часового пояса будет способствовать созданию более благоприятных условий жизнедеятельности человека, отмечают авторы. Проведенные на территории региона социологические опросы различных категорий граждан выявили, что большая часть их участников за перевод времени на один час вперед.

Ко второму чтению предполагается уточнить дату перехода региона на новое время. Ожидается, что стрелки в Саратовской области переведут 27 ноября 2016 года.