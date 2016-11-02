Москва, 2 ноября, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Законопроект о целевых отчислениях от азартных игр букмекеров на поддержку развития физической культуры и спорта высших достижений Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. Размер таких отчислений устанавливается в размере 5% (но не менее 3 млн рублей) от доходов букмекерских контор и тотализаторов в течение квартала от принятия ставок на спортивные мероприятия, с организаторами которых заключены соответствующие соглашения.

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Порядок заключения таких соглашений и их обязательные условия, включающие в том числе порядок направления соответствующих целевых отчислений, будут устанавливаться правительством РФ.

Устанавливается, что общий объем целевых отчислений, выплачиваемых организатором азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах по всем заключенным соглашениям, не может составлять менее 15 млн рублей.

Также законопроектом вводится ограничение, согласно которому общая продолжительность распространяемой во время трансляции в прямом эфире спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) рекламы основанных на риске игр, пари не может превышать 20% от общего допустимого времени распространяемой в телепрограмме рекламы.

Целевые отчисления от лотерей будут направляться для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе в поддержку развития физической культуры и спорта, отмечают в правительстве.

Отметим, что в стране действует 31 букмекерская контора и тотализатор.

Вместе с тем, по мнению профильного комитета Госдумы, из положений законопроекта неясно являются ли обязательными заключение организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, принимающим ставки на физкультурные или спортивные мероприятия, которые организуются иностранными лицами и проводятся за пределами Российской Федерации, соглашений с этими иностранными лицами об использовании наименований и символики таких физкультурных или спортивных мероприятий и выплата им целевых отчислений.