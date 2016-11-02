Чжухай, Китай, 2 ноября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. На Международной авиационно-аэрокосмической выставке в городе Чжухай в провинции Гуандун был показан ударный беспилотник китайского производства, являющийся самым крупным в своем классе, сообщает агентство Ruptly.

Xaluan.com БПЛА Caihong 5 (CH-5)

Размах крыльев БПЛА Caihong 5 (CH-5) равняется 21 метру. Он способен непрерывно находиться в полете в течение 60 часов, поднимаясь на высоту до 10 км. Аппарат может нести на внешней подвеске до 24 ракет различного класса.

Боевой беспилотник создан китайской компанией China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). С 1999 года эта компания является главным разработчиком вооружения для китайских вооруженных сил. Кроме того, компания CASC успешно работает в сфере машиностроения и химической промышленности, занимается разработкой и производством оборудования для защиты окружающей среды.