Рига, 2 ноября, 2016, 19:46 — ИА Регнум.



Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Британская пресса утверждает, что английские солдаты в Риге подверглись нападению — и таким образом были втянуты в «пророссийскую провокацию». Однако отец латвийца, в результате потасовки попавшего в больницу, заявил, что драку спровоцировали британцы, сообщает портал Lsm.lv.

Так, Эдмунд Айзкалнс заявил, что его 23-летний сын Аксел, работающий администратором в юридической компании, получил удар в голову от одного из британских солдат. Сейчас молодой мужчина находится в больнице в ожидании операции.

«Я видел статью в Telegraph и не мог поверить своим глазам. Мой сын никогда не придерживался пророссийских или просоветских взглядов. Он не хулиган! Обычный парень. Провокация на 100% была со стороны британцев. Они вели себя по-идиотски и искали повода для драки. Они были абсолютно пьяными. Там не было никакой съемочной группы, но люди, конечно, снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Думаю, через дня два-три видео появятся в сети, и люди сами смогут увидеть, что произошло», — заявил отец пострадавшего.

Таким образом, возникает вопрос — как британское издание настолько быстро смогло убедиться в теории, что драка в рижском ресторане быстрого питания является сложной и тщательно подготовленной акцией со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в британской армии Москву заподозрили в «постановке» инцидента в Риге с целью дискредитации британских военнослужащих, пишет военный обозреватель The Telegraph. По его данным, двое солдат Гренадерского гвардейского полка сидели в «Макдоналдсе» в Риге, когда на них напали неизвестные. Когда возникла потасовка, ее быстро начала снимать съемочная группа неназванного «пророссийского» СМИ.

В армии Великобритании по результатам расследования предположили, что драку подстроили: слишком быстро на месте происшествия оказались журналисты. «Мол, давайте выставим этих парней хулиганами и снимем это на видео», — заявил источник.