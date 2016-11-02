Рига, 2 ноября, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Во вторник, 2 ноября, в комиссии Сейма по социальным делам и труду развернулась дискуссия о решении проблемы бедности в Латвии, но никаких конкретных предложений высказано не было, сообщает LETA.

Vadim Timoshkin Рига, Латвия

Как стало известно, на заседании комиссии обсуждалось письмо, направленное парламентариям омбудсменом Юрисом Янсонсом, в котором он указывает на риск бедности в стране.

На самом же заседании комиссии Янсонс подчеркнул, что Латвия погружается в бедность — риску бедности и социальной отверженности подвержено 606 тыс. или 31% жителей, что говорит о том, что страна не является социально ответственным государством. Также омбудсмен напомнил, что 322 тыс. или 70% латвийских пенсионеров получают пенсию не выше 300 евро в месяц.

Янсонс выразил готовность сотрудничать с комиссией в разработке предложений по решению этой проблемы, указав, что это задача правительства.

В свою очередь руководитель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш напомнил, что пенсионеры — одна из категорий жителей, больше всего подверженных риску бедности. На его взгляд, требования пенсионеров в Латвии довольно скромны. Силиньш считает необходимым составить потребительскую корзину прожиточного минимума, подумать, как повысить необлагаемый налогами минимум пенсий. Важной является также финансируемая государством система здравоохранения, добавил Силиньш.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно опросу проведенному Рижской юридической высшей школой в сотрудничестве с агентством социологических исследований SKDS, самым большим вызовом и угрозой XXI века в Латвии ее жители считают бедность и социальное неравенство. Так, 53,3% опрошенных назвали главной угрозой бедность и социальное неравенство, 44,1% — финансово-экономический кризис, 43,8% — миграционный кризис, чуть более 33% — войну и политическую нестабильность в Европе или за ее пределами, депопуляцию и старение населения, 23,1% — терроризм.