Берлин, 2 ноября, 2016, 19:32 — ИА Регнум.



Минобороны.рф ВС России

«Россия намерена переоборудовать свою западную границу. Укрепление границы является реакцией на намерение НАТО перебросить дополнительные воинские контингенты на запад. Россия тоже грозит нарастить присутствие войск на своей западной границе до примерно 30 тысяч человек в ответ на увеличение числа войск НАТО в Восточной Европе», пишет газета Berliner Morgenpost (BM).

Как сообщает издание, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в Минске в рамках встречи высокопоставленных военных союзного государства России и Белоруссии, что страны-члены НАТО при поддержке Соединенных Штатов активно наращивают свой наступательный потенциал на западных рубежах российско-белорусского союза.

«Эти действия подрывают стратегическую стабильность в регионе и заставляют Россию принять ответные меры для защиты своего западного фланга», — цитирует Шойгу BM.

В ответ на возрождающуюся угрозу российской военной экспансии НАТО намерено направить 4000 солдат в страны Прибалтики и в Польшу. Америка не позволит, чтобы Россия навязывала другим странам свою волю в политическом, экономическом и военном отношении, добавляет BM.