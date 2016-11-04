Екатеринбург, 4 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на площади Советской Армии возле мемориала воинам-интернационалистам «Чёрный тюльпан» сегодня, 4 ноября, торжественно открыли памятник знаменитому десантнику, Герою Советского Союза Василию Маргелову. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Василий Маргелов

На открытии двухметрового бронзового памятника легендарному командующему Воздушно-десантными войсками присутствовали официальные лица Свердловской области, администрации Екатеринбурга, ветераны и офицеры ВДВ.

Отметим, что памятник был изготовлен в начале сентября на средства председателя Союза десантников России по УрФО Евгения Тетерина. Автор проекта — скульптор Александр Кокотеев. Постамент для памятника был доставлен из Санкт-Петербурга.

66.mchs.gov.ru Открытие памятника Василию Маргелову

Добавим, также в День народного единства по центру Екатеринбурга прошёл традиционный марш гражданских активистов. Шествие собрало более полутора тысяч человек, среди которых активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), представители национально-культурных объединений и религиозных конфессий, ветеранских и молодежных организаций, детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», а также Российского движения школьников. Активисты РДШ повязали участвовавшим в патриотической акции членам областного правительства и депутатам регионального Законодательного собрания галстуки.

Колонны стартовали с двух разных точек и объединились на площади перед памятником основателям Екатеринбурга. На митинге перед собравшимися выступили председатель регионального законодательного собрания Людмила Бабушкина, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и другие. Затем прошла концертная программа и другие мероприятия, посвящённые великому празднику.

Напомним, что Василий Маргелов командовал войсками ВДВ в 1954—1959 и в 1961—1979 годах. Свой боевой путь он начал командиром отдельного разведывательного лыжного батальона во время советско-финской войны. Когда началась Великая Отечественная война, он возглавил командование 3-м гвардейским стрелковым полком 1-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинградского фронта. В дальнейшем он командовал 13-м гвардейским стрелковым полком, и являлся начальником штаба и заместителем командира 3-й гвардейской стрелковой дивизии. С 1944 года — командир 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта.

Именно Василий Маргелов добился того, чтобы десантники получили право носить тельняшки, таким образом, подчёркивалась связь со славными боевыми традициями морских пехотинцев. По мнению ветеранов ВДВ, именно Василий Маргелов поднял престиж воздушно-десантных войск, а зачастую аббревиатуру ВДВ расшифровывают как «войска дяди Васи».