Москва, 2 ноября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Доходы волонтеров, полученные ими в ходе деятельности, связанной с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, предлагается освободить от налога на доходы физлиц (НДФЛ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. В действующей редакции Налогового кодекса установлен ограниченный перечень выплат волонтерам, не облагаемых НДФЛ. Это доходы в натуральной форме в виде форменной одежды и вещевого имущества, полученные добровольцами, волонтерами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ и оказание услуг. «Следовательно, доходы в иной форме, в частности, в форме оплаты проживания, питания и проезда волонтеров, а также компенсации издержек, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в качестве волонтеров, облагаются налогом в общем порядке», — отмечают в правительстве. Кроме того, в законодательстве имеются разночтения в определении понятия «волонтер», которые устраняются в тексте законопроекта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры на ЧМ по футболу

Предлагается отнести к доходам, освобождаемым от налогообложения, доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, которые заключаются с FIFA, дочерними организациями FIFA, оргкомитетом «Россия-2018». Речь идет также о выплатах, произведенных волонтерами по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении договоров — такие выплаты также будут освобождены от НДФЛ.

Порядка 30 тыс. волонтеров будут задействованы в спортивных мероприятиях, сообщил замглавы Минфина Илья Трунин в ходе дискуссии.

Законопроект направлен на достижение целей госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной ранее правительством РФ.