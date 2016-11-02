Донецк, 2 ноября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Украина не сможет пройти зиму без угля, добытого на территории Донетчины (подконтрольной ДНР). Как сообщает ДАН, об этом сегодня, 2 ноября, на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

По его словам, ДНР продолжает поставлять уголь на украинские ТЭС. «Мы торгуем с Украиной. Это больная тема Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — прим. ИА REGNUM ), но без нашего угля Украина не выживет», — считает Захарченко.

Он сообщил, что Украине для прохождения осенне-зимнего периода 2016−2017 гг. не хватает 1,5 млн тонн антрацита. «Сейчас у них около двух миллионов тонн запаса, необходимо 3,5 млн. Они сейчас уже физически не успеют сделать, у них есть средства и возможности, но логистика не пропустит», — отметил Захарченко.

Ранее, 13 октября, Захарченко заявил, что ДНР с удовольствием прекратит поставки угля на Украину, чтобы сорвать отопительный сезон. «С удовольствием не дадим угля Украине, чтобы у них отопительный сезон все-таки сорвался. На сегодняшний момент Донецкая Народная Республика на 98% готова к отопительному сезону. Некоторые проблемы возникли в Макеевке в связи со взрывом, но эти проблемы будут решены в самое ближайшее время», — заявил Захарченко.

Напомним, 3 октября уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего заявил, что ЛНР прекратила поставки угля на Украину. Он сообщил, что ЛНР возобновит поставки топлива на украинские ТЭС при условии реализации конкретных политических пунктов Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заверил, что Украина создала необходимый резерв угля и природного газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2016−2017 гг. «Нормы (запасов угля и газа) были рассчитаны на минимальные температуры. В частности на складах генерирующих компаний находится более 1,6 млн тонн угля и объем угля, который мы получаем по диверсификации, это больше 0,5 млн тонн. Это свидетельствует о том, что пока у нас нет никаких проблем в энергетической системе Украины. Мы готовы и по балансу, и по запасам в полной мере», — рассказал Насалик.

Министр сообщил, что Украина продолжит импортировать уголь, в частности уже зафрахтовано более пяти судов (больше 500 тонн). При этом Насалик отметил, что Украина накопила в газовых хранилищах больше голубого топлива, чем ранее рекомендовало правительство. «Мы не исключаем любых вещей, которые связаны с поставкой антрацитового угля, и в любой момент готовы заменить его газово-мазутными блоками», — сказал Насалик.

Кроме того, 12 сентября министр Насалик заявил, что девять шахт с отдельных регионов Донбасса (ДНР и ЛНР) поставляют уголь на украинские ТЭС. «Для того, чтобы получать антрацитовую группу, большинство шахт, которые находятся на территориях так называемых ДНР и ЛНР, зарегистрированы на Украине. И эти девять фирм, которые контролируются СБУ, имеют право поставлять этот антрацитовый уголь из зарегистрированных на нашей территории шахт, платя налоги на территории Украины», — добавил Насалик.