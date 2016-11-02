Москва, 2 ноября, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Допустимый объем рекламы в печатном СМИ будет увеличен с 40% до 45% объема одного номера издания в этой связи Госдума вносит изменения в Налоговый кодекс. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Фёдор Шапаев. Сельский почтальон. 1960

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс (НК), которые увеличивают допустимый объем рекламы в печатном СМИ, не специализирующемся на сообщениях рекламного характера, с 40 до 45% объема одного номера издания. К этому объему рекламы будет применяться льготная 10-процентная ставка НДС. Предполагается, что такая мера позволит поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса и не приведет к значительному снижению налоговых поступлений вследствие облегчения налогового режима для СМИ, отмечается в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам. При этом комитет считает необходимым установить временные рамки действия льготы. «Принимая во внимание, что целью законопроекта является поддержка периодических печатных изданий в конкретных сложившихся экономических условиях, при его подготовке ко второму чтению предлагается рассмотреть вопрос о придании рассматриваемой норме временного характера», — отмечает комитет.